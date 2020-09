KBVB stelt toekomstig bondsgebouw voor: "Kloppend hart Belgisch topvoetbal"

In het najaar van 2021 wil de KBVB van de Houba de Strooperlaan verhuizen naar Tubeke. Het nieuwe bondsgebouw brengt het management en de sportieve staf van de voetbalbond dichter bij elkaar. De uitbouw van Tubeke is een belangrijk project voor de toekomst van het Belgisch voetbal.

Er is al gestart met de bouw van de eerste twee van vier nieuwe voetbalvelden en ook de sportieve faciliteiten zoals de kleedkamers, fitness- en kineruimte pakt de KBVB aan. Die waren toe aan uitbreiding en vernieuwing door het veelvuldige gebruik. Op de site komt er bovendien een centrale VAR-room, die operationeel zou moeten zijn voor het seizoen 2021-2022.

"Het duurt al veel te lang dat het personeel van de federatie te ver staat van het voetbal", legde Mehdi Bayat uit. "Ze hadden enkel die 5 of 6 matchen per jaar om in aanraking te komen met het voetbal. We voelen duidelijk dat zij die in Tubeke zijn de zaken helemaal anders ervaren dan zij die in 'Het Glazen Huis' vertoeven. Zodra je hier bent, is het niet mogelijk het voetbal niet te zien."