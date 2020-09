Imperium van City Football Group breidt uit: ook Troyes komt in de portefeuille

De City Football Group (CFG) neemt de meerderheid van de Troyes-aandelen over van de vorige eigenaar, de Fransman Daniel Masoni. Troyes, gelegen in het noordoosten van Frankrijk, speelt momenteel in de Ligue 2. De club pendelt op regelmatige basis tussen de twee hoogste afdelingen in Frankrijk en werd vorig seizoen 4e in de Ligue 2.

Troyes is de eerste Franse club in de CFG-portefeuille. "We waren al langer geïnteresseerd in het Franse voetbal", zegt CFG-directeur Ferran Sorriano. "We zijn blij dat we een 10e club hebben gestrikt en dat we nu een permanente basis hebben in Frankrijk."

Manchester City is uiteraard de bekendste club die deel uitmaakt van het CFG-imperium. Daarnaast is CFG ook de hoofdaandeelhouder van Lommel SK, New York City FC, Montevideo City Torque, Mumbai City FC en Melbourne City FC. CFG heeft ook een minderheidsaandeel in Girona, Yokohama Marinos en Sichuan Jiuniu.