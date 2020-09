FOTO: Rode Duivels en Red Flames presenteren nieuwe uitshirts, met batiklook

De nieuwe shirts voor de mannen en de vrouwen zijn wit met grijze batikvlekken, rode strepen op de schouders, rood-zwarte mouwband en het KBVB-logo op de borst. Op de achterkant prijkt een subtiele B in de 3 nationale kleuren.



"Passend bij een lange traditie witte uittenues is het tenue overwegend wit, met rode en zwarte accenten", legt de KBVB uit. "Het wit kent verder een grafisch effect in lichtgrijze tinten om zo het shirt een eigentijdse uitstraling mee te geven."

"In de nek van het nieuwe uitshirt staat de voor deze collectie kenmerkende letter B, in Belgische driekleur. Deze B is ook groot te zien op het eerder gepresenteerde thuisshirt. De V-hals met opstaande kraag geeft het shirt een uitgesproken design, evenals de zwart-rode banden aan de mouwen."

De mannen zullen het truitje een eerste keer dragen nu zaterdag bij de Nations League-match in Denemarken.