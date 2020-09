Flipkens zit vast op US Open: "Kan me nu niet voorbereiden op Roland Garros"

"Geen enkel voorbereidingstoernooi voor Roland Garros"

Op de US Open testte Benoît Paire positief op corona en moesten 7 spelers/speelsters zich aan nog strengere coronamaatregelen houden. Daarbij hoorden ook Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure, die in contact kwamen met de Fransman.

Nu Flipkens is uitgeschakeld, wil ze zo snel mogelijk haar voorbereiding op Roland Garros inzetten, maar dat verloopt niet zoals gepland.

"Ik klaag niet over hoe alles tot nu toe is verlopen met de strengere maatregelen", laat Flipkens via haar Instagram Story weten. "Ik moet zeggen dat ik dankbaar ben dat ik kon spelen."

"Ik denk dat de organisatie de strengere maatregelen met een reden heeft ingevoerd om meer besmettingen te voorkomen. Logisch, tot dusver..."

"Maar ik ben nu zowel in het enkel- als dubbelspel uitgeschakeld. Opnieuw de normale routine: een vlucht huiswaarts, rusten en voorbereiden voor Rome. Maar nu ziet het ernaar uit dat de 7 spelers (+4) hier nog 2 weken zullen moeten blijven sinds het contact met Benoît Paire (wiens tweede coronatest negatief was, red.)."

"Tot vrijdag 11 september dus. Geen kwalificatie in Rome dus, aangezien dat zaterdag start. Met enkel 1 WTA-toernooi voor Roland Garros resterend met slechts 28 rechtstreekse tickets en 6 in de kwalificatie, betekent dat dat er dus geen enkel voorbereidingstoernooi voor mij is voor Roland Garros."

"Al mijn coronatesten waren tot nu toe negatief. Laten we hopen voor het beste. Dat ik na zoveel dagelijke tests naar huis zal kunnen gaan."