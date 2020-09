Familie Williams verdwijnt volledig uit de F1: "Het was een voorrecht"

Op 21 augustus maakte Williams bekend dat het team met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital een overnemer had gevonden. Williams verzekerde dat de basis in Engeland blijft.



Voor teamverantwoordelijke Claire Williams heeft de overname wel gevolgen. Ze verdwijnt als laatste familielid van de Williams-clan uit de F1-renstal.

"Ik had de erfenis van de familie Williams graag aan de volgende generatie doorgegeven. Maar de nood om een investeerder te vinden, leidde tot de verkoop van het team aan Dorilton Capital", zegt de 44-jarige Engelse.



"Het was geen gemakkelijke beslissing maar het is voor alle betrokkenen de juiste. Het was een voorrecht in dit team en in de wondere wereld die de F1 is te mogen opgroeien. Ik hield van elke minuut en ben enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen."