Donny van de Beek eert boezemvriend Nouri met nummer 34: "Mooi gebaar"

Donny van de Beek en Abdelhak Nouri doorliepen samen de jeugdreeksen van Ajax en werden beste maatjes. Maar 3 jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Nouri toen hij tijdens een match een hartstilstand kreeg.

Nouri werd gereanimeerd, maar liep bij het voorval blijvende hersenschade op. Sinds een poosje wordt hij thuis verzorgd door zijn familie, boezemvriend Van de Beek is kind aan huis bij de Nouri's. Dat Van de Beek bij Manchester United voor rugnummer 34 kiest, is dus ook geen enorme verrassing.

"Donny heeft mij gebeld en vroeg ik of het goed vond dat hij met rugnummer 34 gaat spelen", vertelt vader Mohammed Nouri aan de NOS. "Ik heb hem gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, superbijzonder voor ons."

Van de Beek geeft zelf ook uitleg op de website van Manchester United. "Rugnummer 34 is bijzonder voor mij. Abdelhak Nouri is een goeie vriend, zijn broer is een van mijn beste vrienden en ik heb een heel hechte band met de familie. We horen elkaar heel vaak. Daarom kies ik voor nummer 34. Ik wil er mooie herinneringen mee maken", klinkt het.

Heel wat jonge Nederlandse voetballers spelen trouwens met rugnummer 34, als verwijzing naar Abdelhak Nouri. Naast Donny van de Beek gaat het onder meer ook om Justin Kluivert (AS Roma), Joel Veltman (Brighton) en Philippe Sandler (Manchester City).