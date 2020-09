Club Brugge wint oefenpot tegen Feyenoord, Gent speelt gelijk tegen AZ

Club Brugge versloeg Feyenoord met 2-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Odilon Kossounou opende in de 55e minuut de score voor blauw-zwart. Twee minuten later hing Mark Diemers de bordjes in evenwicht.

Ruud Vormer lukte de winnende treffer tegen zijn ex-team. Philippe Clement liet zowel basisspelers als invallers opdraven.

Bij KAA Gent leek het er even op dat het de mannen van Laszlo Bölöni met de winst zouden gaan lopen tegen AZ. Maar de Nederlanders maakten nog gelijk. Het Gentse doelpunt kwam van Michael Ngadeu.

Roman Jaremtsjoek, die even geleden nog frontaal in de aanval ging op coach Bölöni, zat niet in de selectie. Doelman Bolat (die ook jarig is vandaag) speelde zijn eerste wedstrijd voor Gent.

Ook Charleroi kwam nog in actie. Tegen het Franse Lens incasseerde het zijn eerste nederlaag. In de JPL is het met 12 op 12 nog steeds ongeslagen.