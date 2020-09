Bondscoach Martinez is wél fan van de Nations League: "Dit is een fantastisch toernooi"

"Niet iedereen zit op hetzelfde niveau"

Kevin De Bruyne is nog in Manchester voor de geboorte van zijn derde kindje, alle andere Duivels zijn fit en kunnen spelen tegen Denemarken en IJsland. Toch zal de bondscoach goed moeten nadenken over zijn basiself. "Niet iedereen zit op hetzelfde niveau, dat is ook normaal."

"Sommige spelers zijn al aan de voorbereiding begonnen, anderen zijn al langer bezig en hebben zelfs al competitiewedstrijden in de benen. Niet iedereen zal dus twee keer in actie komen, we zullen de inspanningen goed moeten verdelen."

"Alles hangt af van de persoonlijke situatie van de spelers. Sommigen zullen spelen tegen Denemarken, anderen tegen IJsland."

Aanvoerder Eden Hazard deed nog aan geen enkele groepssessie mee. Zal hij erbij zijn tegen Denemarken? "Hij werkt heel hard individueel en ik ben blij dat hij bij de groep is. Hij zal zeker spelen in één van de wedstrijden, misschien wel in allebei", laat de bondscoach niet het achterste van zijn tong zien.