Belgen zijn in de wolken met WK in Imola: "Dit biedt mogelijkheden"

Wout van Aert was in principe niet van plan om het WK te rijden, maar nu het hele circus verhuist van de bergen rond Martigny naar de heuvels rond Imola is hij toch geïnteresseerd.

"Ik heb het parcours vanochtend snel bekeken. In principe stond het WK niet op mijn programma, maar nu is het een opportuniteit. De wegrit ziet er bijzonder lastig uit, door die opeenvolging van beklimmingen. Dat wordt op de limiet. Maar de tijdrit spreekt me ook wel aan."

Zal Van Aert moeten kiezen tussen de tijdrit en de wegrit, aangezien er maar 1 rustdag tussen beide zit? "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat zal ik nog met de bondscoach en mijn trainer moeten bespreken."