5 wissels blijft behouden in Bundesliga: "Staan voor meest veeleisende seizoen ooit"

De maatregel (vijf in plaats van drie wissels) werd vorig seizoen ingevoerd om de spelers te sparen tijdens de drukke periode na de coronabreak.

Volgens DFL-topman Christian Seifert zal het ook volgend seizoen alle hens aan dek zijn en wordt de regel daarom behouden. "Het seizoen dat half september begint, wordt het meest veeleisende en moeilijkste seizoen in de geschiedenis van het Duitse voetbal", verklaarde hij na overleg met de clubs.

"De organisatie en uitvoering van dit seizoen wordt vele malen moeilijker dan deze van eind vorig seizoen", onderstreepte hij.

De Bundesliga hernam vorig seizoen in mei achter gesloten deuren. Of er komend seizoen toeschouwers welkom zijn, is nog onduidelijk.