Zevenvoudig wereldkampioen snooker Stephen Hendry neemt de keu weer op

Stephen Hendry is een van de allergrootste namen in de snookergeschiedenis. De inmiddels 51-jarige Schot domineerde in de jaren 90 zijn sport en is met 7 wereldtitels de recordhouder in de moderne tijd van het snooker.

Hendry nam in 2012 afscheid van het profcircuit, maar was nog vaak te horen en te zien op tv als analist bij het snooker. En blijkbaar is het toch weer gaan kriebelen om zelf het groene laken te voelen, want Hendry wil na 8 jaar opnieuw zijn kans wagen als prof. Hij heeft van de World Snooker Tour een wildcard gekregen voor de komende 2 seizoenen.

"Ik kijk ernaar uit om opnieuw toernooien te kunnen spelen", reageert Hendry, die met 36 rankingtitels alleen Ronnie O'Sullivan (37) moet laten voorgaan. "Het competitiegevoel heb ik altijd gemist. Ik start zonder verwachtingen, maar ik had het gevoel dat dit het juiste moment was om alles opnieuw te ontdekken."