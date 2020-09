Wout van Aert: "Ik denk niet dat ik ooit al zo goed was als nu"

Vorig jaar verraste Wout van Aert bij zijn Tourdebuut met een zege in Albi, nu was zijn zege na zijn demonstraties van de voorbije weken minder verrassend, maar daarom niet minder indrukwekkend. "Dit is eerder de zege van de bevestiging."

Wout van Aert is van vele markten thuis: gisteren sleurde hij nog tot op 1,5 kilometer van het einde aan kop op de slotklim, vandaag maakt hij het af in een massasprint. "Ik had genoeg tijd om te herstellen, want het was een eenvoudige etappe." "Ik denk niet dat ik ooit al zo'n trage rit gereden heb op de weg. Door dat trage tempo waren er ook veel frisse benen in de finale. Het was heel hectisch door de wind, maar ook omdat zowel de sprintersploegen als de klassementsmannen vooraan wilden zitten." "Ik wist dat deze aankomst mij zou liggen. Ik kon goed positie houden en toen ik zag dat de sprinters afzagen, steeg mijn moreel. Ik zat goed achter de Sunweb-trein en ging mee met Bol toen hij aanging. Het verschil was nipt, maar gelukkig net genoeg."

Mijn zege van vorig jaar in Albi was toch mooier. Het is jammer, maar alles went een beetje. Wout van Aert

"Dat glas van gisteravond heeft ons geluk gebracht"

Van Aert moest zich de vorige dagen wat wegcijferen voor de ploeg, ook al deed hij dat niet onopgemerkt. "De kunst is om de weinige kansen die je dan krijgt meteen ook te grijpen. Dit jaar heb ik ook niet zo veel kansen nodig om het af te maken." "Ik zal vandaag misschien wat minder aanwezig geweest zijn voor onze kopmannen, maar dat zal ik de komende dagen dubbel en dik goedmaken. Het team draait goed, we moeten die vibe vasthouden." "Ik denk niet dat ik ooit al zo goed was als nu. Het duurt al een tijdje en hopelijk blijft het duren." Iets meer dan een jaar geleden boekte Van Aert zijn eerste zege in de Tour, in Albi. "Dat was toch mooier. Het is jammer, maar alles went een beetje. Later zal ik er misschien spijt van hebben dat ik er minder van genoten heb. Maar toen was het een verrassing, nu is het een bevestiging." Van Aert zit al met het vervolg van de Tour in zijn hoofd, maar toch zal er vanavond gevierd worden met een glas. "Dat hebben we gisteren ook gedaan na de zege van Primoz en dat heeft geluk gebracht. Die traditie moeten we in ere houden."

Grøndahl Jansen: "Het wordt een nationale feestdag in België"

Na de ritzege van Primoz Roglic gisteren, is het vandaag dus opnieuw feest bij Jumbo-Visma. Ploegmaat Amund Grøndahl Jansen was onder de indruk van het nummer van Van Aert.



"Het wordt een nationale feestdag in Belgie, denk ik. Wout is indrukwekkend sterk, het is een zeer verdiende overwininig. We hebben niet specifiek voor hem gereden vandaag. De opdracht was vooral om Primoz (Roglic, red.) vooraan te houden. Wout trekt dan zijn plan in de laatste 5 kilometer." "Wout is echt een goede vriend geworden en ik gun hem elke overwinning. Het is enorm indrukwekkend hoe hij teruggekomen is na zijn blessure in de vorige Tour. Dat is het teken van een grote kampioen." "Hij ligt ook zeer goed in de groep. Hij is een aardige gast en het is altijd leuk om met hem op pad te zijn. Sinds de koers weer begonnen is, is iedereen onder de indruk van hem."

Maassen: "Ongelofelijk, hij doet het helemaal in zijn ééntje"