Witsel: "Raad voor onze jonge talenten? Vertrek niet te snel uit België"

Er zijn door corona en blessures behoorlijk wat afwezigen bij de Rode Duivels voor de Nations League-matchen tegen Denemarken en IJsland. Ook Vincent Kompany is er uiteraard niet meer bij. Hij heeft een punt gezet achter zijn spelerscarrière. "Ik was toch wel verrast door zijn beslissing", gaf Axel Witsel toe.

"Zijn leiderschap zal gemist worden. Hij was belangrijk met zijn ervaring en praatte veel op het terrein en daarbuiten. We merkten het verschil, wanneer hij er was of wanneer niet. Het is aan ons om zijn gemis collectief op te vangen."

Met de selectie van Jérémy Doku (18 jaar) en Landry Dimata (23 jaar), maar ook met de aanwezigheid van Yari Verschaeren (19 jaar) wordt het team weer een beetje jonger. Heeft Witsel een raad voor de nieuwe generatie? "Aan die jongeren wil ik enkel zeggen dat ze België niet te vroeg mogen verlaten."

"Ik neem nu het voorbeeld van Jérémy. Ik heb enkele wedstrijden van hem gezien en ik vind dat hij enorm veel talent heeft op zijn leeftijd. Het begint bij het principe van je goed te ontwikkelen en niet te snel naar het buitenland te trekken naar een grote club, waar je uiteindelijk toch niet veel aan spelen toekomt. Het is beter om bij een topclub in België te blijven en elk weekend te spelen. Doe het zo twee à drie jaar en kijk dan om een stap hogerop te zetten. Het feit dat hij hier nu al bij ons zit, is een goede zaak voor zijn evolutie."