Van Aert: "Als de kopmannen veilig zijn, mag ik mijn kans gaan vandaag"

Wout van Aert spaarde zich gisteren niet voor de etappe van vandaag, maar zijn conditie is schijnbaar zo goed dat dat geen probleem zou mogen zijn. "Ik hoop dat de kopmannen veilig blijven en dat ik op het einde mijn kans mag gaan. Door de wind in de Rhônevallei zal de finale extra zwaar zijn." Van Aert ging gisteren vlot over de tongen na zijn imposante kopbeurt op de slotklim. "Ik was tevreden over mijn benen en hoe we het als ploeg gedaan hebben." "Veel mensen hadden dat niet verwacht van mij op zo'n slotklim, maar ik heb intussen al vertrouwen in mijn benen bergop. Ik ben niet bezig geweest met na de rit alle berichten over mij te lezen. Ik hecht meer waarde aan wat er in het peloton gezegd wordt dan op de sociale media."

Van Avermaet: "Gisteren in de finale heb ik me gespaard voor vandaag"

Greg Van Avermaet hield zich gisteren in de finale wel wat in met het oog op de rit van vandaag. "Ik hinkte wat op 2 gedachten. Ik had er misschien nog iets langer kunnen aanhangen, maar op 3 kilometer van het einde lag het tempo zo hoog dat ik wist dat ik niet meer zou meedoen voor de overwinning. Ik heb me rechtgezet en gespaard voor vandaag." "Het is een loper naar de finish toe en daar zullen de benen iets makkelijker antwoorden dan bij een hectische finale die vlak is. We hebben ook al enkele zware etappes achter de rug." "Als ik een finish zou mogen uittekenen, zou ik het anders doen, maar jongens als Matteo (Trentin) en ik krijgen niet zoveel kansen. Het gevoel is alvast goed."

Stuyven: "Wat chaos in de finale mag wel voor mij"