Strenge coronamaatregelen voor Flipkens: "Maaltijden worden aan deur gezet"

"Ze is ondergebracht in eigen suite, waar niemand in of uit mag"

Vorige week raakte bekend dat de Franse tennisser Benoît Paire positief heeft getest op corona. Dat heeft helaas ook gevolgen voor Kirsten Flipkens. Iedereen die met de Fransman contact heeft gehad, wordt op de US Open zoveel mogelijk geïsoleerd.

Mama Carry doet het verhaal: "Flipper zat met Paire aan tafel, weliswaar met mondmasker en het was kortstondig, voor ze naar de kinesist trok. Maar spelers zijn wel verplicht om dat soort contacten met besmette collega’s te melden aan de organisatie."

"Vanaf dan worden er de spelers in kwestie enkele stevige beperkingen opgelegd. Zo is Kirsten Flipkens ondergebracht in een eigen suite, waar niemand in of uit mag. Ze mag ook niet gaan eten in het spelersrestaurant."

"Haar maaltijden worden aan de deur gezet. Als ze wil gaan spelen of trainen, wordt ze met een aparte auto naar de club gebracht. Toen haar vriendin Ysaline Bonaventure (die ook strengere regels moet volgen, red.) een wedstrijd speelde, mocht ze even uit haar isolement om naar de wedstrijd te gaan kijken."

"Flipkens moest wel apart gaan zitten en de hele tijd met een mondmasker. Voor een goed begrip: tot nu toe testte Kirsten telkens negatief op corona, maar zolang de incubatietijd niet is verstreken, blijft haar situatie zoals ze is", aldus moeder Carry.