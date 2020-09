Raadkamer houdt Patrick De Koster in cel, Kevin De Bruyne diende de klacht in

Patrick De Koster vraagt de vrijlating: "Hij heeft altijd alles in belang van zijn cliënt gedaan"

Klacht van 2019 over feiten van 2014 en 2015

Maar de advocaat ontkent. "Meneer De Koster heeft altijd alles gedaan in het belang van meneer De Bruyne, tot zijn arrestatie van vorige week. Alles gebeurde in transparantie. Wij zijn totaal verontwaardigd."

Advocaat Louis De Groote stelt dat Kevin De Bruyne in 2019 de klacht heeft ingediend. Het onderzoek zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen de Rode Duivel bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2014 en 2015.

Vorige week sloeg het nieuws in als een bom: Patrick De Koster werd opgepakt en aangehouden op verdenking van witwassen, gebruik van valse stukken en valsheid in geschrifte in een onderzoek door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Raadkamer volgt vraag tot vrijlating niet

"Hij is bereid om zich te schikken naar welke voorwaarden dan ook, die de raadkamer nuttig acht.” Een eventuele voorwaarde van een vrijlating kan een enkelband zijn: “Die mogelijkheid is door de wetgever ingevoerd, waarom zouden we het dan niet voorstellen? Alles om hem uit de gevangenis te halen.” Maar De Koster blijft dus in de cel.

De Groote legde uit waarom hij vanochtend de vrijlating pleitte: "Wij zijn van mening dat de voorwaarden uit de wet van de voorlopige hechtenis niet vervuld zijn en dat er geen enkele reden is om hem langer in hechtenis te houden."

De advocaat vroeg vanochtend dan ook de vrijlatig voor de raadkamer. De Brusselse raadkamer ging daar vanmiddag evenwel niet op in en bevestigde de aanhouding. Dat meldt Eric Van Duysse, woordvoerder van het federaal parket. De Koster blijft dus voorlopig in de gevangenis van Sint-Gillis. Zijn advocaten kunnen wel nog beroep aantekenen.

"De Koster heeft nooit misdrijf gepleegd in nadeel van De Bruyne"

De advocaat bevestigde dat het dossier is opgestart naar aanleiding van een klacht van Kevin De Bruyne zelf. Hoe reageert De Koster daarop? “Totaal verontwaardigd. Zoals al eerder gezegd, kan hij dat niet geloven. Hij is met stomheid geslagen."

Wat is De Kosters versie van de feiten? “Ik kan niet in detail treden over het onderzoek zelf. Ik kan alleen maar zeggen, dat de lijn die mijn cliënt aanhoudt, is dat hij altijd alles in het belang van zijn cliënt – in dit geval meneer De Bruyne - heeft gedaan en dat hij op geen enkele manier een misdrijf zou hebben gepleegd in het nadeel van meneer De Bruyne of zijn entourage.”

Hij heeft geen ongeoorloofde premies opgestreken, zoals wordt gesuggereerd? “In geen enkel geval. Alles wat hij heeft gedaan, is in alle transparantie gebeurd en maakt ook deel uit van zijn boekhouding, die in beslag genomen is.”

Een klacht van 2019 over feiten uit 2014, die pas nu aan oppervlakte komt. Wat doet dat met de relatie tussen manager en cliënt? “Meneer De Bruyne heeft zelf ook bevestigd dat het veel meer is dan gewoon een makelaar, maar ook een vriend."

"Wat dat dus doet? We hebben de termen "vadermoord" gehoord, "een dolk in de rug". Het kan van alles zijn. Dat is het gevoel dat er overheerst. Precies omdat er geen enkele aanleiding is geweest voor meneer De Koster om te geloven dat zoiets zich achter zijn rug had afgespeeld."

"Hij is tot op het laatste moment vorige week alles blijven doen in het belang van. Er is nooit een vuiltje aan de lucht geweest. Ze bleven elkaar ook onophoudelijk zien.”