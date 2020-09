Podcast over "De Renner" met Serge Pauwels: "Zelfs Flecha las het in het Spaans"

In De Renner vertelt schaker-schrijver Tim Krabbé het autobiografische verhaal van een wielerkoers in de Cevennes waar hij zelf als liefhebber aan deelnam. Met een chirurgische precisie beschrijft hij elke fase van de wedstrijd. Bijna 50 jaar later heeft De Renner een cultstatus verworven bij literaire wielerliefhebbers.

"Ik heb het boek een tiental jaar geleden gelezen", vertelt Serge Pauwels. "Ik ben eigenlijk geen grote lezer, maar het is niet zo'n dik boek en ik heb het in één ruk uitgelezen."

Pauwels is zeker niet de enige renner die het boek heeft verslonden. "In de Tour van 2010 deelde ik een kamer met Juan Antonio Flecha. Hij was toen De Renner aan het lezen, uiteraard in het Spaans."

"Ik legde hem uit dat vooral een van die eerste zinnen bekend is geworden ("Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."). Ik wou weten hoe dat in het Spaans klonk en sindsdien haalt Flecha die zin altijd boven als we elkaar nog eens zien."