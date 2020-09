Meunier: "Virton overnemen? Daar heb ik niet genoeg geld voor"

Iedereen moet ergens beginnen en voor Thomas Meunier was dat als spits bij Virton. Ondertussen zit de ex-club van de Rode Duivel opnieuw in erg slechte papieren. Een faillissement lijkt onafwendbaar. "Dat is heel spijtig", vertelde hij. Axel Witsel spoorde hem dan maar aan om de club zelf over te nemen. "Daar heb ik niet genoeg geld voor", zei een lachende Meunier.