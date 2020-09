Kim Clijsters na verlies: "Met voorsprong mijn beste match van het jaar"

Tegen Jekaterina Alexandrova schoot Kim Clijsters uitstekend uit de startblokken, maar die prima start kon ze niet lang genoeg doortrekken om te winnen. "Ik speelde agressief en serveerde goed. Ik heb geprobeerd om haar uit haar spel te halen", vertelt Clijsters over de wedstrijd.

"Ik heb mijn kansen gehad in de tweede set en zelfs nog in het begin van de 3e set. Maar dan begon zij beter op te slaan en ze maakte ook minder fouten. Haar vertrouwen groeide en ze raakte de bal goed. Zo kwam ik steeds meer onder druk. Ik heb alles gegeven. Ik was niet vermoeid in het slot, ik miste wat scherpte om me uit die situatie te redden."

"Van de 3 officiële matchen die ik dit jaar gespeeld heb, was dit met voorsprong de beste. Dit was een stap in de goeie richting", vindt Clijsters. "Het is een proces. Dat is wat ik mezelf voorgenomen heb toen ik aan deze uitdaging begon: het wordt heel hard werken en nederlagen horen erbij."