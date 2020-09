Juventus opent over 2 weken in Serie A tegen Sampdoria, daarna Roma en Napoli

De Serie A heeft vandaag zijn speelschema voor 2020-2021 bekendgemaakt: 9-voudig titelverdediger Juventus begint in het weekend van 19 en 20 september thuis tegen Sampdoria. Inter en Atalanta, de nummers 2 en 3 van de vorige competitie, beginnen een week later, omdat ze Europees nog lang in de running waren.