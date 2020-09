Flipkens en Bonaventure moeten strikter coronaprotocol naleven op US Open

Benoît Paire werd zondag in laatste instantie van de hoofdtabel geweerd nadat hij positief getest had op Covid-19. Na contactopsporing bleek dat de Fransman contact had gehad met 7 spelers of speelsters. Die moeten sindsdien een strikter protocol opvolgen.

Het gaat om Paires landgenoten Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino, Edouard Roger-Vasselin, Richard Gasquet en Grégoire Barrère. Het Amerikaanse persagentschap AP weet dat naast de 5 Fransen ook Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure hetzelfde, striktere protocol moeten volgen.

Dat protocol houdt onder meer een dagelijkse coronatest in. Daarnaast krijgen ze in het Billie Jean King National Tennis Center alleen toegang tot een tennisbaan voor een wedstrijd. Trainen kan alleen op een specifiek toegewezen veld.

Ze mogen ook geen gebruik maken van de kleedkamers of de restaurants en hun entourage moet te allen tijde een mondmasker dragen, ook tijdens trainingen en wedstrijden. In het hotel moeten ze verplicht in hun kamer blijven, bezoek is verboden.