Donny van de Beek heeft zijn toptransfer beet en trekt naar Manchester United

Donny van de Beek kreeg zijn opleiding bij Ajax en debuteerde er ook in het eerste team in 2015. De Nederlander speelde een sleutelrol in het succesjaar in de Champions League, toen Ajax de halve finales haalde.

De Nederlandse international was vorig seizoen goed voor 10 goals en 11 assists in 37 wedstrijden voordat de Eredivisie werd ingekort.

"Ik kan niet beschrijven wat een ongelooflijke kans het is om te tekenen bij een club met deze geschiedenis", klinkt het in een eerste reactie van Van de Beek. "Ik wil iedereen bij Ajax bedanken, ik ben er opgegroeid en zal altijd een speciale band met de club hebben."

"Maar nu ben ik klaar voor een volgende stap in mijn carrière en om op het hoogste niveau te presteren. Er is geen hogere standaard dan Manchester United."

Coach Ole Gunnar Solskjaer: “Donny heeft alle technische kwaliteiten om in dit team te presteren en om te slagen bij Manchester United. Hoe hij de ruimte kan vinden, zijn bewegingen kan timen en de wedstrijd kan lezen, is een aanvulling op de kwaliteiten die we nu op het middenveld hebben."