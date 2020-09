Devroe en De Koster niet akkoord met "foutieve en eenzijdige berichtgeving"

"In februari 2019 werd de club andermaal overgenomen, ditmaal door Frank Dierckens, die onmiddellijk om een nieuwe afbetalingsregeling verzocht teneinde de licentie voor het seizoen 2019-2020 te kunnen behalen. J&S stemde hiermee in en op 2 april 2019 werd een tweede dading afgesloten, ondertekend door de heren Dierckens, Orlans en Catillion, waarbij de afbetaling werd verlengd over een globale looptijd van 3 seizoenen."

"In maart 2018 werd KVO overgenomen door Peter Callant die enkele maanden later liet weten de aan J&S verschuldigde bedragen niet verder te kunnen honoreren. Na besprekingen werd tussen KVO en J&S op 23 januari 2019 een dading afgesloten waarbij KVO definitief en onherroepelijk haar betalingsverplichtingen t.a.v. J&S erkende en hierbij kon genieten van gespreide betalingsfaciliteiten."

"Verschuldigd bedrag van KVO aan J&S bedraagt vandaag nog €200.000"

"Zowel onder het bewind van de heren Coucke, Callant en Dierckens werden aldus betalingen uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 kwam KVO andermaal aankloppen bij J&S met het oog op het bekomen van de licentie voor het seizoen 2020-2021, waarbij gevraagd werd om afstand te doen van een clausule waarbij de schuldeisers het recht kregen om het openstaand saldo onmiddellijk op te eisen indien de club een nieuwe eigenaar zou krijgen."

"Andermaal stemde J&S in met het verzoek uitgaande van de club. In april 2020 gingen kandidaat-overnemer PMG Media en haar advocaten over tot een volledige doorlichting van de boeken van de club, waarbij zij kennis namen van de bestaande schuld t.a.v. J&S. Op geen enkel moment kwam hier van hun zijde enige vraag of opmerking terzake."

"Na het bekomen van de licentie voor het seizoen 2020-2021 lieten de nieuwe eigenaars van KVO (via de daartoe in maart 2020 in Hong-Kong opgerichte vennootschap Oostende Investment Company Limited) in juli 2020 echter plotseling weten de volgende geplande en overeengekomen betaling niet te willen betalen en integendeel te willen heronderhandelen.

"Geconfronteerd met dergelijke kwade trouw en gezien de gekende precaire financiële situatie van KVO had J&S geen andere keuze dan bewarende beslagmaatregelen te laten nemen die haar schuldvordering veilig stellen. Op vandaag bedraagt het nog door KVO aan J&S verschuldigd bedrag 200.000 euro."