Comeback Zeler verraste ook coach Guido Brepoels: "Jawadde, wat is dit?"

Coach Brepoels: "Ik dacht: 'Jawadde, wat is dit?'"

Coach bij de vrouwen van Genk, Guido Brepoels, was ook verrast. Hoe kon dit gebeuren? "Dat vraag ik me ook nog af", zegt Brepoels. "Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat ik ze eigenlijk niet kende. Ik kom uit het mannenvoetbal, maar toen ze bij ons kwam aankloppen ging ik kijken waar ze zoal gespeeld heeft en ik dacht: " jawadde , wat is dit.""

Zeler: "Heb contact gehad met Kim Clijsters"

Wat trok de recordinternational in pensioen dan aan dat ze weer zou terugkeren op het hoogste niveau? "Ik ken Genk en de voorzitter al lang en ik woon zelf nu ook in Beringen, vlakbij de club. Met Guido Brepoels kan ik ook samenwerken met een nieuwe coach, die ervaring heeft in de JPL."

"Ik wou ook samenwerken met de jonkies, want ik ben ook leerkracht van opleiding. Het is dan leuk om iets aan hen te leren, wat tegelijkertijd ook mijn passie is."

Hoe zit het met de fysiek na een jaar pauze én op 37-jarige leeftijd? "Ik heb de voorbije 2 weken apart getraind en nu 2 dagen met de groep. Tot nu toe loopt het prima, maar het is wel een programma op maat, zoals Timmy Simons op het einde van zijn carrière."

"Ik heb ook een mail gestuurd naar Kim Clijsters. Ik wou echt even praten met haar. Haar vragen hoe het mentaal met haar zat, want zij is 10 jaar lang gestopt. We zijn vrouwen en we moeten veel trainen. Maar het loopt goed en de motivatie is er."

En wat met interlands? Zal Zeler haar teller nog over de 111 tillen? "Dat zit totaal niet in mijn hoofd. Ik speel gewoon omdat ik er zin in heb, voor mezelf. Elke selectie of uitnodiging van het nationale team nam ik altijd als extra, het was nooit een doelstelling. Of ik nog voor de Red Flames speel? Als het op een officiële manier gebeurt, met scouting en op uitnodiging, dan kan het wel. Niet enkel voor mijn naam."