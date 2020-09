Chelsea betaalt wereldrecord voor aanvalster van Wolfsburg

Pernille Harder was de sterspeelster van Wolfsburg, dat afgelopen weekend nog de Champions League-finale bij de vrouwen verloor. Harder had in Duitsland nog een contract tot eind volgend seizoen en dus moest er boter bij de vis komen.

Het ambitieuze Chelsea, dat als kampioen van Engeland resoluut voor de Champions League gaat, legde daarom een recordbedrag in het vrouwenvoetbal op tafel: 400.000 euro. Ter vergelijking: het mannenteam van Chelsea gaf alleen al deze zomer meer dan 143 miljoen euro uit aan transfers.

Pernille Harder, in 2018 verkozen tot beste speelster in Europa en bij Wolfsburg goed voor 105 goals in 114 wedstrijden, gaat bij Chelsea in hetzelfde team voetballen als haar vriendin Magdalena Eriksson.

"Pernille is een van de beste speelsters ter wereld. Haar statistieken spreken voor zich", zegt Chelsea-coach Emma Hayes. "Ze kan bij elk team ter wereld terecht, maar ze heeft voor ons gekozen. Dat is een compliment. Ze hoopt hier haar spel naar een nog hoger niveau te tillen."