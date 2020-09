BK elite z/c en beloften vindt toch plaats op 17 oktober in Lokeren

"Plaats die we kunnen afsluiten voor het publiek"

Eerder al werd door hen ook een positief advies gegeven voor de Rapencross van zaterdag 26 september in het Lokerse Park ter Beuken.

"We hebben als start- en aankomstsite gekozen voor de Sportlaan, ter hoogte van de Peperkoekdreef, in Lokeren. Daar hebben we voldoende ruimte om alles in perfecte banen te leiden. Via de Durmebrug trekken we de Koophandelstraat in om na de Slagveldstraat en het voetbalstadion van SC Lokeren-Temse koers richting Daknamdorp te zetten."

"Langs de kasseibaan van de Leestraat en de Hulstbaan rijden we terug richting centrum Lokeren. Na met een passage op de Rozen gaat het naar de Oude Bruglaan om zo weer de Sportlaan in te draaien", meldt organisator Bram De Brauwer.

Omwille van het coronavirus moest er een nieuwe startlocatie gevonden worden. "Normaal gezien hadden wij de Markt van Lokeren gekozen als startplaats", verduidelijkt schepen van Sport Marjoleine de Ridder. "Daar zouden de renners kunnen voorgesteld worden op een groot podium en kon de horeca ook zijn graantje meepikken. Maar door de coronatoestanden willen wij zoveel als mogelijk publiek weren."

"Daarom hebben we de start- en finishzone verlegd naar een plaats die we kunnen afsluiten voor het publiek. Wij vragen aan de toeschouwers langsheen het parcours om alle veiligheidsmaatregelen zeker in acht te nemen. Mocht er tegen die periode alsnog een versoepeling komen, dan gaan we hierop inspelen. Maar tot op heden is dat niet het geval."

De beloften rijden op zaterdag 17 oktober hun titelstrijd vanaf 10u00. De eliterenners zonder contract gaan van start om 14u30.