Bert De Backer gelooft niet in Roglic: "Niet veel vertrouwen dat hij veilig aan de finish komt"

Vrouw van Stybar houdt teenbreuk over aan ritzege Alaphilippe

"De teen stond 90 graden gebogen en ze heeft hem zelf teruggezet. Twee dagen later in het ziekenhuis bleek hij gebroken.”

Zdenek Stybar zou voor het eerst in 3 jaar weer de Ronde van Frankrijk rijden, maar op de valreep moest hij afhaken door een knieblessure. “Ik wou zaterdag eerst niet kijken, omdat het te pijnlijk was. Maar het begon dan toch te kriebelen. Het doet natuurlijk pijn, het is zeer vervelend dat ik er niet bij ben.”

“Sunweb volgens het boekje, maar Van Aert was “outstanding””

Hét gespreksonderwerp was gisteravond natuurlijk de straffe ritzege van Wout van Aert. "Vandaag was het heel knap van Wout, maar iets meer te voorspellen dan wat we dinsdag gezien hebben", zei Bert De Backer.

"Als ik de sprint opnieuw zie, geniet ik intens. Sunweb heeft het echt volgens het boekje gedaan. In die zin is het bijna jammer dat Van Aert wint. Sunweb heeft vooraf een plan gemaakt en dat tot op de seconde uitgevoerd. Maar er zat gewoon iemand in het wiel die “outstanding” was."

Ook Stybar had alleen maar complimenten voor het werk van Sunweb. “Dit was de perfecte lead-out, maar Wout was gewoon sterker. Als je zag hoe sterk hij dinsdag ook was, dan had hij gewoon nog overschot.”

En daarmee was het bruggetje gemaakt naar de indrukwekkende kopbeurt van Van Aert in de vierde Tourrit. Misschien nog wel straffer dan zijn ritzege. Ook Stybar keek zijn ogen uit. “Dat was echt ongelofelijk. Zelfs Bernal reed daar op zijn limiet, denk ik. Niemand wou proberen om aan te vallen. Vandaag wint hij dan de sprint en wellicht zal hij ook nog een tijdrit winnen.”

Van Aert mocht gisteren zijn kans gaan van Jumbo-Visma. Volgens Tim Brys pakt de Nederlandse ploeg het prima aan. “Ze weten perfect wat ze doen bij Jumbo-Visma en wanneer ze hem die kans kunnen geven. Het is fantastisch straf na wat hij dinsdag gepresteerd heeft. Hij blijft ons verbazen.”