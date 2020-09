Barcelona wil Coutinho voortaan weer voor eigen club laten scoren

Na met Bayern München de landstitel, beker én als kers op de taart de Champions League te winnen, keert Philippe Coutinho na een successeizoen in Duitsland weer terug naar Barcelona.

In de halve finales van de Champions League vernederden Coutinho en co Barça nog, door ze met maar liefst 2-8 in de pan te hakken. Coutinho zelf nam 2 goals voor zijn rekening en gaf 1 assist (allemaal in amper 15 minuten).

Coutinho speelde bij Bayern 29 duels en scoorde daarin 11 keer. Daarnaast leverde hij ook 9 assists af.

"We willen Philippe Coutinho heel erg bedanken", laat Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge weten op de clubwebsite. "Met zijn creativiteit en uitstekende techniek gaf hij ons spel meer leven in ons successeizoen."

"Het was een goede beslissing om hem te lenen. Helaas kon hij door blessures en een operatie niet vaker worden ingezet", klinkt het nog.