Anderlecht geeft tweelingbroers Agyei (15) eerste contract tot 2023

In het project van Vincent Kompany zet Anderlecht in op eigen jeugd. En de broers Agyei passen perfect in dat verhaal. Kindermans doet hun voorgeschiedenis uit de voeten: "Ze werden in januari 2015 op 10-jarige leeftijd ontdekt door onze betreurde scout Pol Jumelle, die we graag opnieuw willen bedanken voor zijn uitstekende werk bij Sporting. Pol zag hen aan het werk op het Edhem Sljivo-tornooi, een indoortoernooi in Luik."

"Hij belde me op voor een fenomenaal talent van een clubje uit Verviers, ik ben in mijn auto gestapt en zie Enock uitblinken op dat toernooi. We hebben hem en zijn tweelingbroer kunnen overtuigen om naar Anderlecht te komen." De jongens verhuisden - met hun familie - naar de hoofdstad.

"Enock en Ebenezer voelden zich bij Anderlecht al snel als vissen in het water. Enock als spelmaker die ook op de flanken vlot uit de voeten kan, Ebenezer als snelle en stevige rechtsback."

"Terwijl hij nog bij de U15 speelde, werd Enock verkozen tot beste speler van een sterk bezet toernooi voor U18 in Milaan. Een heel aantal grote Europese clubs maakte hem sindsdien het hof", zo klinkt het op de website van de Belgische recordkampioen. "Toch bleven de 2 broers, allebei jeugdinternationals, hun grote broer en hun familie in Anderlecht."

De 2 talenten zetten hun handtekening onder een contract voor 3 jaar, de maximaal toegestane duur. Dit seizoen speelt Enock bij de U21 van coach Craig Bellamy, waar hij zijn talent zal kunnen laten zien. Eben speelt bij de U16, maar hoopt uiteraard om in de sporen van zijn broer te volgen."

"Mochten ze ooit doorstoten naar de 1e ploeg, dan zullen de broers met de namen "Boateng En" en "Boateng Eb" op hun rug spelen, dit als eerbetoon aan hun eerder dit jaar overleden moeder."