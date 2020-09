Adidas is nog minstens 6 jaar kledingsponsor van de Rode Duivels

De KBVB en Adidas begonnen in 2014 aan hun samenwerking, nadat het Duitse sportmerk ook in de jaren '70 en '80 aan de Belgische voetbalbond was verbonden.

Het huidige contract liep nog even, maar vandaag werd beslist om het te verlengen tot 2026. "Adidas is een grote naam in de sport- en voetbalwereld", klinkt het bij de voetbalbond.

"De KBVB is dan ook trots dat het met zo'n sterk internationaal merk, dat onze waarden en onze ambitie deelt, kan samenwerken. Ons doel was de samenwerking voort te zetten en we zijn blij dat deze wens werd gedeeld."