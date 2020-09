Adam Yates is nieuwe leider: "Niemand wil zo het geel overnemen"

Adam Yates had er geen moment bij stilgestaan dat hij vandaag de gele trui zou mogen aantrekken. "Ik zat al een tijdje in de ploegbus, was al gedoucht en al, toen de organisatie aan mijn ploegleider vroeg om mij naar het podium te sturen."

Onderweg kwam Yates Julian Alaphilippe tegen, met wie hij een kort onderhoud had. "Ik vroeg hem wat er gebeurd was, want ik begreep het niet."

"Ik denk dat niemand de trui op deze manier wil overnemen, maar nu ik hem heb, ga ik hem wel verdedigen. Morgen verwacht ik al een groot gevecht. Ik ben wel naar hier gekomen voor ritzeges en niet voor het algemeen klassement."