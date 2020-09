"Vergelijking met Kim Gevaert is een eer, maar zorgt voor extra druk"

"Ik heb haar nog niet zien lopen in levende lijve en ik ben benieuwd. Misschien kan ik haar wel wat goede raad geven", probeerde Gevaert Rosius gerust te stellen. "Onder de 11"40 duiken is niet evident voor een meisje van haar leeftijd. Ik kan niet wachten om haar bezig te zien op de grote kampioenschappen."

"Het is een grote eer om vergeleken te worden met Kim, maar de vergelijking en alles wat er over mij geschreven wordt zorgt voor heel wat extra druk. Vrijdag zal ik alles geven. Ik weet niet goed wat ik allemaal kan verwachten. Ik ga gewoon zo snel mogelijk lopen als ik kan", zei Rosius op een persconferentie samen met Gevaert.

Tijdens de hoogdagen van Gevaert was Rosius 12 jaar oud. Posters van Gevaert had ze niet op haar kamer. "Ik focus me nog maar twee tot drie jaar op atletiek, daarvoor interesseerde het me nog niet. Ik was begonnen met turnen. Op mijn 13 jaar ben ik er voor het eerst mee in aanraking gekomen via de cross van op school."



"Daar merkte ik voor het eerst dat ik wel snel kan lopen. Ik denk dat het einde van de sprint mijn sterkste punt is, waar ik nog kan versnellen."



"Het is een heel vreemd seizoen en ik hoop naar het EK voor beloften te kunnen gaan (in Noorwegen volgend jaar in juli) om mijn eerste grote kampioenschap mee te kunnen maken."