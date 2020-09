Van Baarle: "Zou fijn zijn als Alaphilippe tot de 20e rit het geel draagt"

Tom Steels liet gisteren al verstaan dat ze er bij Deceuninck-Quick Step alles aan zullen doen om het geel van Julian Alaphilippe te verdedigen. "We gaan ervan uit dat hij de benen heeft om vandaag niet te lossen", zegt ploegleider Tom Steels. "De slotklim moet hem liggen." "Ik denk wel dat hij vorig jaar beter was, zeker in het begin van de Tour. Toen kon hij langer alleen rijden, was hij zelfzekerder. Hij koerst wat naar zijn beperkingen. Maar hij is wel aan het groeien." "Het zal er sowieso hard aan toegaan op de slotklim, maar ik denk dat de ploegen van Roglic en Bernal blij zijn met Julian in het geel, omdat ze weten dat wij de boel in handen houden." Nemen die teams dan geen risico, want door corona zou de Tour zomaar vroeger afgebroken kunnen worden? "Je kunt daar niet naar koersen. Wij zitten ook niet te hopen dat de Tour stopt. Als dat gebeurt, is het maar zo."

Dumoulin: "Rijd Alaphilippe er maar eens af"

"Ik denk niet dat de kans heel groot is dat Alaphilippe vandaag lost", zegt Tom Dumoulin. "Het is niet supersteil, lang of lastig. Rijd hem er maar eens af. En als hij er nog aanhangt, poeft hij er in de laatste honderden meters nog van weg." "Wij hebben zelf ook een plannetje, maar we moeten eerst nog maar kijken of we met het peloton naar de finish gaan. Een kopgroep maakt ook kans. We hebben geen schrik om het gewicht van de koers te dragen, maar als we Alaphilippe een paar dagen langer in het geel houden, is dat niet erg voor ons." "Alleen, hoe langer het duurt hoe moeilijker het wordt om het eruit te krijgen. Vorig jaar duurde het zelfs tot de laatste dag."

Van Baarle: "Niet meteen alle kaarten op tafel gooien"