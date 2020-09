Van Aert plaveit weg voor Roglic met imposante kopbeurt: "Was niet afgesproken"

Wout van Aert had op voorhand gezegd dat hij in de eerste aankomst bergop "een beperkte rol" zou hebben. Maar dat pakte anders uit. "Het was de bedoeling dat Kuss en Bennett Primoz (Roglic) en Tom (Dumoulin) zouden bijstaan, maar aan de voet van de klim zag ik hen niet en ik zat niet in de buurt."

"Dat was dus niet afgesproken, maar het sprak voor zich dat we het zo zouden aanpakken. We hebben een strak tempo aangehouden vanaf de voet, om vroege aanvallen te vermijden."

"Ik denk niet dat ik dieper ben gegaan dan normaal. Iemand met zo'n eindschot geeft je vertrouwen. Dan kun je meer geven. Het is heel leuk dat Primoz het uiteindelijk ook effectief afmaakt en ook nog boni's pakt. Het doel is geslaagd: Tom en Primoz eindigen vooraan en als het kon, gingen we een ritzege zeker niet laten liggen."