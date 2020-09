Tom Dumoulin: "Ik was niet goed, het was tussen hangen en wurgen"

Terwijl Wout van Aert in de finale aan de kop sleurde, had Tom Dumoulin moeite om het tempo te volgen. De Nederlandse Tourhoop finishte uiteindelijk 11e en verloor geen tijd, maar was toch ontevreden.

"Ik was gewoon niet goed, het was tussen hangen en wurgen. Ik kon er maar net bijblijven", zei Dumoulin bij NOS. "Daarvoor kom ik niet naar de Tour. Ik wil beter zijn dan dit, vandaag was het in elk geval niet zo geweldig."

"Voor de ploeg is het een fantastische dag, maar voor mezelf had ik wel op meer gehoopt."

Dumoulin was uiteraard wel blij met de ritzege van zijn ploegmaat Roglic. En ook wel een beetje verrast, na de val van de Sloveen in de Dauphiné. "Voor de Tour, in Tignes, dacht ik nog: ik hoop wel dat hij erdoor komt."

"Maar hij toont hier alweer zijn klasse. Hij was echt goed en zei ook tegen Sepp (Kuss, red.) en Wout (van Aert, red.) om voluit te gaan. Van Wout hadden we in de Dauphiné al gezien hoe goed hij is. Het is mooi dat Roglic het dan afmaakt."