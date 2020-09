Tom Boonen: "Ik was eigenlijk geen sprinter. Ik was gewoon rap"

Tom Boonen had in zijn carrière als het ware een dubbel profiel: Boonen stapelde de overwinningen in klassiekers op, maar zette ook - vooral in zijn jonge jaren - vele massasprints naar zijn hand.

"Ik ben een kind van de klassiekers", vertelde Boonen maandagavond in Vive le Vélo. "Ik was al 2 jaar prof voor iemand inzag dat ik kon sprinten. Niemand had dat gezien. Dat bleef altijd onder de radar."

"Aurélien Clerc was destijds onze sprinter bij Quick Step. Hij raakte geblesseerd en ik moest in de Ronde van Nederland plots zelf sprinten. Ik werd 3 keer tweede na Alessandro Petacchi en Erik Zabel."

"Ze zeiden toen tegen me dat ik in de Ronde van Spanje maar eens zelf moest sprinten. In mijn eerste grote ronde werd ik tweede in een rit."

"Daarna werd Stefano Zanini aangetrokken als loods. In 2004 won ik 24 koersen, bijna allemaal na een sprint."

"Toen was ik plots sprinter. Maar ik was eigenlijk geen sprinter. Ik was gewoon rap. In mijn hoofd was ik nooit echt een spurter."