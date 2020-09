Swings: "Zolang Peking 2022 niet wordt geschrapt, heb ik nog veel motivatie"

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft de eerste vier wereldbekers van het seizoen geschrapt vanwege de coronacrisis. In Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), de Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december) blijven de ijspistes gesloten.

"Geen verrassing in deze coronatijden", zegt Swings. "Ik heb het skeelerseizoen al volledig aan mijn neus zien voorbijgaan. Het is wel even verschieten als het nieuws komt, maar ik had het ergens wel verwacht."

De ISU bekijkt of het een "bubbel" kan oprichten in Heerenveen om wedstrijden af te werken. "Ik heb van de atletencommissie gehoord dat ze er heel hard mee bezig zijn", zegt Swings. "In andere sporten is wel competitie mogelijk en in het schaatsen zit je niet zo heel dicht bij elkaar. Ik hoop dus dat ze het erdoor kunnen duwen."