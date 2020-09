Suarez Navarro heeft lymfeklierkanker: "Nu 6 maanden chemo"

Suarez Navarro had een week geleden haar ticket voor de US Open teruggegeven "om gezondheidsredenen". In een videoboodschap vertelt de Spaanse nu dat ze de Ziekte van Hodgkin heeft.

"Ik moet nu 6 maanden chemotherapie ondergaan. Ik ben in orde op dit moment en wacht rustig af wat er op me afkomt. Het is tijd om de realiteit te accepteren en te proberen vooruit te komen. Je moet altijd positief blijven, ook bij tegenslagen."

Suarez Navarro, de nummer 71 op de wereldranglijst, was van plan om op het einde van het jaar haar tennisracket op te bergen. Het is niet duidelijk of ze bij die beslissing blijft.

Kim Clijsters stak de Spaanse nog een hart onder de riem vanop de US Open. "Ik wens je veel sterkte en moed in deze strijd. Ik stuur je veel positieve energie", schrijft ze op Twitter.