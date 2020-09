Rennes-diamant Camavinga wordt jongste Franse international sinds WO I

Eduardo Camavinga was vorig seizoen ondanks zijn prille leeftijd een van de revelaties in de Ligue 1. Nadat Paul Pogba positief getest had op het coronavirus kreeg de speler van Rennes een uitnodiging voor de nationale ploeg in de bus.

"We moeten hem goed begeleiden, want hij is nog jong en deze selectie is snel gekomen", zegt bondscoach Didier Deschamps. "Maar eenmaal hij bij de ploeg hoort, heeft hij evenveel kansen om te spelen als de andere jongens. Hij krijgt dezelfde behandeling en hij zal zijn minuten krijgen."

Als Camavinga in actie komt tegen Zweden of Kroatië wordt hij de op twee na jongste Franse international ooit. Alleen Julien Verbrugghe (16 jaar en 10 maanden in 1906) en Maurice Gastiger (17 jaar en 4 maanden in 1914) waren jonger bij hun debuut.

"Ondanks zijn jonge leeftijd speelt hij met veel vertrouwen. Door omstandigheden (Paul Pogba, red) is zijn selectie misschien wat vroeg gekomen, maar ik ben overtuigd van zijn potentieel. Hij komt zeker in aanmerking voor het EK volgend jaar."