Primoz Roglic: "Als Wout volle gas gaat, dan ziet iedereen af"

Wout van Aert verbaasde misschien niet zichzelf met zijn hoog tempo op de klim naar Orciières-Merlette, toch waren zijn ploegmaats onder de indruk. Sepp Kuss kon bij Eurosport zijn bewondering voor zijn ploegmaat niet wegstoppen.

"Wout nam quasi van aan de voet het heft in handen. Elke keer ik hem bergop zie rijden, dan is dat een inspiratie voor mij. Hij kan echt mee met de grote jongens bergop, hij is een echte topper."



Toen het werk van Van Aert erop zat, nam Kuss over om kopman Primoz Roglic naar de ritzege te loodsen. "De ploegmaats deden hun job weer goed en hielden me in goeie positie", zei de Sloveen van Jumbo-Visma. "De hele ploeg presteert heel sterk."



"Ook Wout. Zijn resultaten zeggen hoe goed hij wel is. Het is een groot plezier om zo'n sterke renner in de ploeg te hebben. Als hij volle gas gaat, ziet iedereen af. Maar niet alleen hij doet zijn job, iedereen doet dat. Het is dan aan mij om het af te maken."