Opta-speler van de maand: "Kayembe is gevormd op Brusselse pleintjes"

"Bijzonder mature en intelligente speler"

"Kayembe is een bijzonder mature en intelligente speler", is analist Alexandre Teklak niet verbaasd. "Hij weet wat hij mag en niet mag van zijn trainer en leest het spel goed. Op die manier kan hij vaak goed tussenkomen. Dat is een inzicht dat je grotendeels hebt of niet. Kayembe is bovendien een rustige jongen, met veel techniek. Zo kan je veel oplossen."

In augustus blonk hij volgens de statstieken van Opta ook uit in duelkracht, intercepties, balveroveringen en veel aan de bal komen. Van alle spelers die minimaal 50 duels aangingen, kan alleen Mbokani (70,2%) een beter succespercentage voorleggen dan Kayembe (69,5%). En enkel Dylan Ouédraogo (OHL) en Elisha Owusu (AA Gent) deden dit seizoen al meer intercepties.

Dat de Speler van de Maand uit het kamp van Charleroi komt, is geen verrassing. De Waalse ploeg is alleen leider met 12 op 12, scoorde 7 keer en incasseerde maar 1 tegengoal. Dat het uitgerekend de linksback van de ploeg is die het allerbeste presteert, is dat wel.

In lijstjes voor individuele prijzen vinden we meestal namen als Mbokani, Vanaken, Mignolet of in een recent verleden Jonathan David. Maar in de top drie van Opta voor augustus haalt Charleroi-verdediger Joris Kayembe het een beetje verrassend voor Beerschot-middenvelder Raphaël Holzhauser en KV Kortrijk-doelman Adam Jakubech.

Toch denkt Alexandre Teklak dat de statistieken op dat vlak enigszins een vertekend beeld geven. "Dat hij niet veel creëert komt volgens mij toch vooral omdat Charleroi vaak heel snel aanvalt. Kayembe kan wel degelijk goed voorzetten. Hij is van nature een aanvallend type, maar omdat zijn ploeg snel omschakelt, komt het er niet vaak van en als het ervan komt, is de tegenstander al vaak terug."

Kayembe verstuurde al 14 passes naar het vijandelijke strafschopgebied, maar dat leverde slechts 1 gecreëerde kans op. Dat gebrek aan zuiverheid in zijn laatste pass en voorzet was ook enkele keren te zien tegen Antwerp.

Bij Charleroi raakt enkel ploegmaat Maxime Busi (297) meer de bal dan Kayembe (283), de linkerflank is dus belangrijk in de opbouw. Maar in de zone van de waarheid is er volgens de statistieken ruimte voor verbetering.

"Rode Duivels? In mijn achterhoofd denk ik van wel"

Dat Joris Kayembe, geboren in Brussel, op zijn 26e relatief onbekend is in België komt vooral door zijn traject als voetballer. Hij verliet op zijn 19e de jeugdopleiding van Standard voor een avontuur bij Porto.

Daar bleef hij 4 jaar, werd twee keer verhuurd en speelde de rest van de tijd voor Porto B in de tweede klasse. Doorbreken bij het eerste elftal van Porto lukte niet en daarop volgde een verhuis naar Nantes in Frankrijk. Geteisterd door twee zware knieblessures kwam hij er maar 3 keer in actie.

In januari 2020 nam Charleroi hem over. "Hij heeft me ooit verteld dat hij gevormd is als voetballer op de pleintjes in Brussel", zegt Alexandre Teklak. "Daar is het klein tegen groot, zonder scheidsrechter. Je ziet dat Kayembe technisch en matuur is."

"Hij moet wel nog beter zijn momenten leren kiezen. Hij wil bijna altijd mee diep, daaraan zie je dat hij eigenlijk als aanvaller gevormd is. Zoals ik al zei, hij leest het spel goed, maar als verdediger moet hij nog meer leren wanneer hij wel en niet ruimte in zijn rug kan laten. Ook zijn timing in duels en het inschatten van het traject van de bal kan nog beter."

"Of hij het eventueel nog tot Rode Duivel kan schoppen? Ik ga niet luid roepen van wel, want daarvoor moet hij nog stappen zetten en eerst bevestigen. Straks noemen mensen mij een dommerik als ik dat zeg, maar ergens in mijn achterhoofd denk ik wel dat het misschien kan. In elk geval kan hij volgens mij nog beter worden als linksback en een stap hoger zetten."