Loting CL-play-offs is eigenlijk overbodig voor Gent, Charleroi-Wolfsburg in EL?

Gisteren werd er in Zwitserland al geloot voor de 3e voorronde in de Champions League en de 2e voorronde in de Europa League. Vandaag trekt de UEFA ook de balletjes voor de laatste kwalificatierondes in de Europese competities.

Voor AA Gent, dat in de 3e CL-voorronde Rapid Wenen treft, is de situatie al vrij duidelijk. Als de Buffalo's winnen, nemen ze het in de play-offs op tegen de winnaar van het duel Dinamo Kiev-AZ. De loting zal wel nog bepalen wie eerst thuis speelt. De heenmatchen zijn op 22 of 23 september, de terugwedstrijden een week later.

Om 13u wordt ook geloot voor de laatste voorronde in de Europa League, met daarbij Charleroi en Standard. Charleroi kan daarin wel eens een tegenstander van formaat treffen. Onder meer Wolfsburg of Partizan Belgrado behoren tot de mogelijke opponenten, indien zij de 2e voorronde overleven.

Standard, dat het Welshe Bala Town treft in de 2e voorronde, is ook bij de loting voor de laatste kwalificatieronde reekshoofd. Als de Rouches winnen in Wales mogen ze dus opnieuw een haalbare kaart verwachten in de voorlaatste stap richting groepsfase van de Europa League.