Leezer houdt het na dit seizoen voor bekeken: "Niet meer fijn met deze pijn"

Leezer rijdt al zijn hele carrière in dienst van de Nederlandse ploeg: eerst Rabobank, later Belkin, LottoNL-Jumbo en nu Jumbo-Visma. "De afgelopen 16 jaar is mijn leven gedomineerd door wielrennen", zegt Leezer, die begon bij de opleidingsploeg van Rabobank.

"Het voelt gek om te gaan stoppen. Ik heb dit jaar wat fysieke klachten gehad, onder meer aan mijn rug. Die problemen zorgen ervoor dat ik mijn sport niet zo kan beoefenen zoals ik zou willen. Ik houd nog steeds van koersen, maar het is niet fijn om topsport te bedrijven met deze pijn."

De Nederlander geldt als een gewaardeerde knecht bij Jumbo-Visma. Hij boekte zelf een overwinning, in de Ronde van Langkawi in 2013. Leezer reed 8 keer een grote ronde, waarvan 4 keer de Tour de France.

"Mijn eerste Tour, de winst op de Champs-Élysées met Dylan Groenewegen, of de podiumplaats van Primoz Roglic in de Giro. Dat zijn momenten die ik de rest van mijn leven blijf herinneren."

Op het wereldkampioenschap van 2016 had Leezer misschien wel op het podium kunnen staan. De Nederlander viel aan op 2.5km van de streep, maar strandde op een 500m.