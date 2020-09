Jurgen Van den Broeck: "Ik had wel verwacht dat Van Aert dit kon"

De eerste aankomst bergop in de Tour de France is een prooi geworden voor topfavoriet Primoz Roglic. Welke conclusies kunnen we trekken na 4 ritten? Jurgen Van den Broeck mocht jullie vragen beantwoorden.

Julian Alaphilippe leek ook vandaag in poleposition te zitten voor de ritzege, maar de geletruidrager kwam uiteindelijk toch te kort. Dat zag ook Jurgen Van den Broeck. "Alahilippe zat in een ideale positie in het wiel van Roglic om de sprint aan te gaan. Maar ik denk dat hij wat last had van de rit vandaag." "Het was toch een redelijk lastige en snelle etappe. Dat kruipt toch in de kleren. Hij heeft zich wellicht ook een beetje mispakt aan de laatste bocht. Hij kon daar niet echt weg en moest gaan zitten. Alaphilippe in topvorm, die had kunnen winnen."

Is Ineos dit jaar niet zo sterk?

Jumbo-Visma was opnieuw opvallend sterk, Ineos bleef dan weer wat meer op de achtergrond. Is de Britse formatie dit jaar niet zo sterk? "Op dit moment niet, maar het is nog wat afwachten", zegt Van den Broeck. "Ze hebben ook pech gehad met Sivakov, die zwaar gevallen is. Ik denk dat de ploeg ook tegen hem gezegd heeft om het rustig aan te doen en te herstellen tegen de bergritten." Ineos liet met Chris Froome en Thomas Geraint twee serieuze kanonnen thuis. Een misrekening? "Geraint Thomas was hier wel op zijn plaats geweest. Van Froome weet ik het niet, misschien heeft die zelf wel aangegeven dat hij nog niet super was."

Mag Tom Dumoulin nog zijn kans gaan?

Terwijl Roglic floreerde, had Tom Dumoulin vandaag net een mindere dag. Moet hij zich nu schikken in een ondersteunende rol? "Het zal ervan afhangen of en wanneer Roglic geel pakt. Heeft hij slechte momenten of niet?" "Maar het is altijd beter om 2 renners te hebben en die dan uit te spelen. Ik denk dat het een slimme move is van Jumbo-Visma, want je hebt twee mannen die al bewezen hebben dat ze een ronde kunnen winnen." "De Tour is zo zwaar dat die 3 weken uiteindelijk wel uitwijzen wie de beste is en welke kaart de ploeg moet trekken."

Wie komt het dichtst in de buurt van Roglic?

Van den Broeck ziet Tadej Pogacar voorlopig als de grootste concurrent van Roglic. "Hij zat er vandaag het dichtste bij, maar ook qua talent en inhoud. komt hij in de buurt van zijn landgenoot." "Daarnaast is er ook nog Bernal. Die zal nog groeien in deze Tour en er ook staan. Dumoulin heeft vandaag een paar moeilijke momenten gehad, maar hij heeft ook lang niet gekoerst. Dat was dus ook wat te verwachten. Maar hij

is ook iemand met talent en hij zal alleen maar groeien."

Had Wout van Aert voor eigen rekening moeten rijden?

Wout van Aert maakte vandaag indruk met een straffe kopbeurt op de slotklim. Weinig verrassend kwam dan ook de vraag of hij niet beter zijn eigen kans was gegaan. "Ik denk dat iedereen zich die vraag stelt. Maar je zit in een ploeg met orders en hij is daarmee akkoord gegaan." "Ik denk dat wij er meer last mee hebben dan Wout zelf. Hij weet dat hij zijn kansen krijgt in zijn wedstrijden. Ik denk dat hij ook in de Tour nog zijn kansen zal mogen grijpen als je ziet wat hij vandaag weer doet. Als bedanking vanuit de ploeg zal hij dat wel eens mogen." "Ik had wel verwacht dat Wout dit kon op zo’n klim, ook al hadden we dit nog niet gezien. Toen ik de berichten over de trainingskampen las waar hij met de topklimmers meeging, wist ik dat hij klaar ging zijn."

Zal Van Aert nog top zijn in de klassiekers?

Met al die inspanningen die Van Aert nu als knecht levert, borrelde ook de vraag op of hij daar geen prijs voor zal betalen in de klassiekers. "Met zijn talent is dit de perfecte aanloop richting de klassiekers. Ze hebben ook heel lang geen wedstrijden gehad." "In de bergritten zal hij ook een beetje kunnen recupereren op het einde van de etappe, dus hij zal nooit leeggereden zijn na de rit."

Wie wint de Tour?

"Ik vind het heel moeilijk, maar ik denk Roglic. Ik hoop het voor hem en voor Jumbo-Visma. Voor hen is het echt een project, ik weet wat ze er allemaal voor doen en ik gun het ze wel."