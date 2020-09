Inter sluit komst van Lionel Messi uit: "Geen idee waar dat vandaan komt"

Inter werd de voorbije dagen meerdere keren in verband gebracht met een transfer van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler wil Barcelona verlaten en kwam de voorbije dagen niet opdagen voor de eerste trainingen bij zijn club.

Maar Messi is geen spek voor de bek van Inter, de ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku. "Ik weet niet waar dat idee vandaan komt", zegt sportief directeur Ausilio.

"Elke trainer of voorzitter zou Messi in zijn ploeg willen, maar de realiteit is anders. Wij begeven ons voorzichtig op de transfermarkt en zijn afhankelijk van het verkopen van spelers vooraleer opnieuw te investeren in de ploeg."

Ausilio sloot ook uit dat Lautaro Martinez de club zou verlaten. De spitsbroeder van Lukaku wordt al maanden gelinkt aan een overgang naar Barcelona.