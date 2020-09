De Bruyne niet bij Rode Duivels tot geboorte van dochtertje

De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix verwachten binnenkort een derde kindje, een zusje voor Mason Milian (4) en Rome (1). Voorlopig moet de Rode Duivel dan ook niet opdagen voor de trainingen met de nationale ploeg.

Zo kwamen er maar 7 Rode Duivels in actie op de eerste oefensessie in het trainingscentrum in Tubeke. Onder anderen Mertens, Thorgan Hazard en Vanaken werkten zich in het zweet, de andere Duivels bleven binnen.

Gisteren bleek al dat Divock Origi, Dedryck Boayta, Elias Cobbaut en Nacer Chadli moesten afhaken met blessures. Vandaag werd ook doelman Hendrik Van Crombrugge in de selectie vervangen door Davy Roef. Thomas Vermaelen kreeg in Japan dan weer geen toestemming om naar Europa te reizen.