Butler dwingt Bucks op de knieën, Chris Paul drijft Rockets tot het uiterste

Milwaukee was het beste team in het reguliere seizoen, maar beet in zijn eerste confrontatie met Miami dus meteen in het zand. Sterspeler Antetokounmpo zat in de tang van de Heat-defensie en kwam niet verder dan 18 punten.

Bij Miami was Jimmy Butler de grote man met 40 punten in de 115-104-overwinning. Butler kreeg veel steun van de Sloveen Goran Dragic, goed voor 27 punten.