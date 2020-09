Bram Tankink: "Wout van Aert heeft het hele peloton doodgedaan, onwaarschijnlijk"

"Wout heeft iedereen kapotgereden"

Luc Meersman zag vooral hoe Egan Bernal in de problemen leek door het beukwerk van Van Aert. "Bernal zat daar in zijn microotje te roepen. Wat zat hij daar te roepen? Het was wellicht niet: wat gaan we eten vanavond? Wellicht was het dat hij niet meer kon."

"Als hij het niet gedaan had, was er niet zo hard gereden en had hij er wellicht nog bij gezeten in de laatste kilometer. Dan had hij de sprint misschien nog kunnen winnen."

Van Aert reed 2 kilometer op kop in 4 minuten en 46 seconden. Goed voor een gemiddelde van 25 km/u op stroken van 7 procent. Straf, vond ook Tankink. "Ik zou zijn wattages wel eens willen zien. Dit is onwaarschijnlijk."

De tafelgasten in Vive le Vélo waren gisteren onder de indruk geraakt van het nummer dat Wout van Aert op de slotklim opvoerde. "Het was indrukwekkend werk van de ploeg, maar vooral van Wout van Aert", zei Bram Tankink, ex-renner van LottoNL-Jumbo. "We zaten met open mond te kijken naar wat hij allemaal aan het doen was. Als je ziet wie hij er daar af rijdt… Je ziet ook bijna nooit meer dat een peloton bergop op een lijn getrokken wordt en dat deed hij. Iedereen zat te spartelen in zijn wiel, hij heeft het hele peloton doodgedaan."

"Roglic is een heel goede ploegmakker"

Het kopwerk van Wout van Aert werd gisteren in Orcières-Merlette perfect afgerond door Primoz Roglic. De Sloveen staat bij de buitenwereld bekend als een gesloten boek, maar daar denkt Bram Tankink toch anders over. De Nederlander was nog ploegmaat van Roglic bij LottoNL-Jumbo.

"In de ploeg is hij wel een open boek. Hij is een supervriendelijke vent. Ik sliep bij hem op de kamer in mijn allerlaatste koers, de Ronde van Romandië. Mijn vrouw ging toen bevallen en was net in die week uitgerekend."

"Ik had daarom aan de ploegleiding gevraagd of het wel verstandig was dat ik bij Roglic op de kamer lag, want mijn vrouw kon elk moment bellen en dan moest ik naar huis."

"Roglic was daar toen bij en zei: "Als ze belt, dan kom ik met je mee. Ik zal wel rijden." Hij vond dat nog leuker dan die hele koers. Zo is hij wel, het is een heel goede ploegmakker."