Apetrotse Verheyen over panna tegen Wenen: "Vertel ik later in rusthuis nog"

Dat Gert Verheyen ook ooit in actie kwam tegen Rapid Wenen, was de voormalige Club Brugge-speler helemaal nog niet vergeten. Hij maakte een fantastisch doelpunt tegen de Oostenrijkers. "Onwaarschijnlijk. Die heb je niet meer, zeker?", vroeg Verheyen zich af.

En toch! Diep in het VRT-archief zaten nog enkele beelden verstopt van de goal van Verheyen. Meer nog, ook zijn panna waardoor "5.000 toeschouwers uit hun dak gingen". Verheyen zal het zich blijkbaar nog lang blijven herinneren: "Dat vertel ik over 40 jaar in het rusthuis nog", lachte hij in Extra Time.