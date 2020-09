"Messi is mee de oorzaak van de toestand waarin Barcelona zich nu bevindt"

De afwezigheid van Lionel Messi op de medische tests en eerste training bij Barcelona voedt de vermoedens dat de Argentijn op het punt staat de club te verlaten. Over de manier waarop dat zal gebeuren en waar hij dan wel naartoe gaat is nog veel onduidelijkheid. Dries Bervoet, journalist bij De Tijd, liet in De tribune zijn licht schijnen over wat nu al de "transfer der transfers" genoemd wordt.

"Puur financieel is Inter de meest geschikte kandidaat"

De juridische strijd rond de befaamde clausule in zijn contract woedt volop. Mag Messi gratis weg of moet een geïnteresseerde club 700 miljoen euro ophoesten? De inschatting van Bervoet, die er met specialisten over gesproken heeft, is dat er een tussenoplossing in de maak is. “Barcelona wil het niet op de spits drijven. Ze willen het bedrag doen landen op om en bij de 300 miljoen euro. De combinatie van deze transfersom en de verlaging van de loonlast bij de club zou voldoende zijn. Want vergeet niet niet dat Messi de club 120 miljoen euro bruto aan salaris kost. Dat is zonder sponsordeals en endorsements. Op die manier zullen ze proberen een deal te sluiten met een geïnteresseerde club.”



Ik weet niet of ze bij Man.City nog eens hun middelvinger willen opsteken naar de UEFA? Ze hebben, denk ik, wel zin om dat te doen. Dries Bervoet, De Tijd

Maar 300 miljoen is natuurlijk nog altijd een gigantisch bedrag en volgens Dries Bervoet zijn er maar twee ploegen die dat effectief kunnen betalen: Manchester City en Inter. “Als je het puur financieel bekijkt, is Inter de meest geschikte club." De steenrijke Chinese eigenaar en nieuwe fiscale voordelen in de Serie A spelen hierin een cruciale rol. "Maar ik vrees dat Messi niet echt bij Inter wil gaan spelen." En dan kijk je meteen richting het Manchester City van zijn maatje Pep Guardiola, een club die in de problemen kwam met financial fair-play. ”City is recent nog veroordeeld tot een boete van 30 miljoen euro. Ik weet niet of die nu nog eens hun middelvinger willen opsteken naar de UEFA? Ze hebben denk ik wel zin om dat te doen." "In 2016 heeft City sowieso al een poging gedaan om Messi aan te trekken maar dat ging toen niet door. De interesse is er dus zeker en bovendien wordt de bestuurskamer van de club bevolkt door Catalanen, dus dat speelt zeker ook een rol."

"Messi beseft dat Barcelona komende jaren niet kan meestrijden voor de hoofdprijzen"

Op financieel vlak wordt het dus sowieso de transfer der transfers, maar dat is volgens Bervoet niet het belangrijkste. "Er er zal in de toekomst nog wel meer betaald worden voor een speler. Ik vind het vooral de transfer der transfers omwille van de tectonische verschuiving die het betekent." "Messi en Barcelona zijn een soort symbiont, altijd met elkaar verbonden, twee wereldmerken die in elkaar geschoven zijn. Dat die twee uit elkaar zouden gaan, is een symbolische aardverschuiving. Maar hij is ook bezig met zijn sportieve erfenis en hij beseft dat dit Barcelona niet klaar is om in de komende jaren mee te strijden voor hoofdprijzen." "De toestand waarin de club zich nu bevindt, daar is Messi overigens ook mee de oorzaak van", weet Bervoet. "Financieel, commercieel en sportief zijn ze zó afhankelijk van hem dat het ongezond geworden is. Langs de andere kant spreken we hier wel over de beste voetballer op aarde. Niemand wil de voorzitter zijn die hem de club uitjaagt. Het is zo dubbel."

Financieel, commercieel en sportief zijn ze zó afhankelijk van hem dat het ongezond geworden is. Langs de andere kant spreken we hier over de beste voetballer op aarde. Niemand wil de voorzitter zijn die hem de club uitjaagt. Dries Bervoet, De Tijd

De macht van Messi reikt verder dan het veld

Barcelona is naast een superbedrijf, dat flirt met een omzet van om en bij het

miljard euro, ook een politieke partij. De voorzitter wordt verkozen door de 170.000 supporters, de socios. "Ik laat me vertellen dat er achter de schermen een oorlog aan de gang is waar ook Messi een rol in speelt", zegt Bervoet.

"Josep Bartomeu, de huidige voorzitter, wordt beschouwd als de boeman die Messi de club uitjaagt, maar dat klopt niet volgens mijn bronnen. Er is een schimmenspel bezig achter de schermen en ook Messi is die strijd beu." "Maar vergis je niet, Messi lijkt een hele kalme, rustige man die alleen maar wil voetballen maar ook dat schijnt niet te kloppen. Hij weet dat hij een bepaalde macht heeft en gebruikt die ook om mee te beslissen over transfers en om coaches aan te werven of te ontslaan. Een ongezonde situatie als je het mij vraagt."